Piove sul bagnato per il Bologna: fastidio muscolare, può saltare il Napoli

Piove sul bagnato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic in vista della sfida del turno infrasettimanale contro il Napoli. Un altro giocatore è uscito nel corso della sfida contro il Milan, stavolta per un problema fisico.

Dopo le due espulsioni di Soumaoro e Soriano, che salteranno certamente il Napoli, si aggiunge la possibile assenza di Marko Aranutovic. L'attaccante austriaco sul finire del match ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto al cambio. Nelle prossime ore gli esami certificheranno l'entità del danno: se si tratterà solo di crampi o di un affaticamento di entità più seria.