Accostato al Napoli in estate, ora lo vuole la Juventus: può essere un affare di mercato

Le big italiane iniziano già a lavorare agli eventuali acquisti da chiudere in vista del mercato di gennaio. Tra le varie squadre alla ricerca di rinforzi c'è la Juventus, che vuole immettere nuovi giocatori a centrocampo.

Tra i vari calciatori che interessano ai bianconeri c'è Denis Zakaria, mediano svizzero classe '96 accostato al Napoli la scorsa estate. Il centrocampista, attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach, ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e rappresenta un vero e proprio affare.

Zakaria Svizzera

Come riporta Sky Sport, sul calciatore da tempo c'è anche la Roma di Mourinho; il tecnico portoghese avrebbe espresso la richiesta di ben tre acquisti per gennaio, indicando in Zakaria la pedina da assicurarsi con una certa priorità.