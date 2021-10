Vice allenatore Legia, Petrillo sicuro: "È il migliore in tutta la Serie A, gioca nel Napoli"

A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessio De Petrillo, vice allenatore del Legia Varsavia. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Spalletti è sicuramente un allenatore geniale: lo dimostra il suo percorso, non lo scopro certo io. Il Napoli, verso la fine del primo tempo, ha cambiato assetto tattico, mettendo Insigne sotto Mertens. Con questa mossa ci hanno messo in difficoltà.

I cambi poi - soprattutto l’innesto di Osimhen ed il suo strapotere fisico devastante - hanno fatto il resto, sfruttando anche la stanchezza dei nostri. Lui ha creato scompiglio a tutte le squadre contro cui ha giocato. È il miglior attaccante della Serie A senza alcun dubbio e ha grandissimi margini di miglioramento. Il suo sarà un futuro raggiante.

Osimhen Napoli Legia Varsavia

Legia? Noi a maggio abbiamo vinto il campionato, oggi siamo a rischio retrocessione, anche se nessuno si ricorda che, causa Europa League, abbiamo due partite in meno. Abbiamo i valori tecnici per tirarci su, anche grazie ad alcuni calciatori che sono stati infortunati come Pekhart, autore di venticinque gol nella scorsa stagione.

Emigrazione degli allenatori italiani? Non so perché accade, ma oggi il mondo è aperto e bisogna allargare gli orizzonti per fare nuove esperienze. Quando si è paventata questa possibilità per me, l’ho colta al volo, anche perché il Legia è un club di primo livello".