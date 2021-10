Spalletti ritorna all'Olimpico: l'accoglienza prevista dai tifosi della Roma

Luciano Spalletti, attuale tecnico del Napoli, domenica alle 18 farà ritorno a Roma per la prima volta da allenatore del Napoli, in una città che lo ha ospitato diversi anni.

Di seguito quando quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

Roma Stadio Olimpico

"Il ritorno a Roma di Luciano Spalletti è atteso quasi come un derby. Dalla Capitale è annunciata un'accoglienza non proprio tranquilla per il tecnico di Certaldo.

I fischi saranno tanti e anche rumorosi. Come se non bastasse, ad esacerbare gli animi ci ha pensato anche la serie TV andata in onda su Sky «Speravo de morì prima», nella quale sono evidenziati i rapporti non proprio idilliaci dell'allenatore tra Spalletti e Totti".