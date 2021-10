A Roma prevista un'accoglienza di fuoco per Spalletti!

Domenica all'Olimpico andrà in scena Roma-Napoli, match, ovviamente, sentito particolarmente da mister Spalletti, che a Roma, nel bene e nel male, ha scritto un pezzo di storia.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, è previsto un bentornato non dei migliori per Spalletti. Previsti tanti fischi e non solo da parte della tifoseria giallorossa.

Spalletti-Napoli-Roma

Ovviamente, al centro della questione, c'è ancora il caso Totti, ingigantito dalla serie "Speravo de morì prima" in cui Spalletti riveste il ruolo del 'cattivo'.

In termini di risultati, invece, al tecnico non si può accusare nulla, nei due diversi periodi nella capitale, Spalletti ha conquistato ben tre trofei. Due Coppe Italia nel 2006 e nel 2007 e una Supercoppa Italiana nel 2007.

L'attuale allenatore del Napoli vorrà vincere per prendersi la sua rivincita contro la Roma.