Insigne, che serata! Ecco cosa ha fatto Osimhen per lui

Napoli-Legia Varsavia è stata fondamentale per un giocatore in particolare, Lorenzo Insigne.

Il capitano, al centro delle critiche per la situazione rinnovo e per il caso dei rigori sbagliati, doveva dare una scossa a se stesso e una risposta all'ambiente.

Insigne-Napoli-Legia

Il tutto è stato fatto, e in che modo. Al 76' è arrivata una magia, targata Lorenzo Insigne. Il tiro di controbalzo sull'assist di Politano è una delizia per gli occhi, serata condita anche dall'assist a Osimhen sul secondo gol.

Il gruppo è unito, e tutti nutrono stima nei confronti del trascinatore azzurro. Lo stesso Victor lo prende in braccio per andare ad esultare insieme sotto i tifosi, dopo il primo gol su azione, in questa stagione, del capitano.