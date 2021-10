Di Marzio convinto: "Osimhen deve ancora migliorare, vi dico in cosa"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Queste le sue dichiarazioni su Napoli-Legia Varsavia:

"Il Legia non ha nemmeno provato a vincere la partita e il Napoli ha dominato dal primo minuto all'ultimo.

Insigne? Ha segnato un gol fantastico, suggellando una grande prestazione da capitano vero. Ha giocato in ogni parte del campo ed è stato sempre pronto ad aiutare i compagni.

Insigne Napoli Legia Varsavia

Ieri sera hanno giocato bene tutti: la squadra ha personalità e identità. Solo sulla fascia sinistra il Napoli non ha avuto fortuna: Juan Jesus non è riuscito a spingere, ma se perderà qualche chilo potrà tornare anche lui.

Batosta della Roma? Credo sia stato un suicidio voluto di proposito da Mourinho, che non mi è piaciuto nelle dichiarazioni post partita.

Demme? È rimasto fuori per tanto tempo, ha bisogno di tempo. Con il rientro di Zielinski il Napoli avrà un centrocampo che non teme nessuno. Ieri mi sono piaciuti moltissimo Elmas e Mertens.

Manolas? Dev'essere al 100% per via della Coppa d'Africa: deve stare bene per le partite che dovrà giocare insieme a Rrahmani.

Osimhen? È migliorato molto tecnicamente, speriamo che questo suo momento possa durare quanto più possibile perché, oggettivamente, è il trascinatore di questo Napoli. Deve ancora migliorare nei fondamentali, certo, ma ha già fatto grandi progressi"