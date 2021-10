Arrivano le conferme: svelato il motivo di Pisacane a Milano

AGGIORNAMENTO 14:26 - Arrivano ulteriori conferme sul motivo della presenza di Vincenzo Pisacane nella sede dell'Inter. L'agente di Lorenzo Insigne infatti, secondo quanto riferito da Sky, si è recato a Milano per risolvere alcune pendenze economiche con Ausilio.

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Marte, fornendo chiarimenti sul rinnovo di Insigne su un possibile contatto dell'agente Pisacane con l'Inter.

Secondo quanto rilevato, in realtà, l'agente si sarebbe recato a Milano per questioni non legate al capitano azzurro. Di seguito quando dichiarato da Marchetti.

“Da quello che sappiamo noi, ieri non c’è stata una chiacchierata su Lorenzo Insigne tra l'Inter e Pisacane. Ci sono delle questioni economiche che l'agente ancora deve risolvere con l’Inter per azioni passate ed, inoltre, ritengo per esperienza, che se dovesse esserci una manifestazione d’interesse per un giocatore così importante in un momento così delicato, non sarebbe avvenuta alla luce del sole".

FOTO: Imago

Ha aggiunto: "Questo non esclude che ci sia l’interesse dell’Inter per l’attaccante azzurro, ma io escluderei che ci sia una trattativa e che ne abbiano discusso più nello specifico. Sicuramente non ne hanno parlato ieri, anche perché è un po' presto, dato che c’è da risolvere prima la questione con il Napoli".