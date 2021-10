UFFICIALE - Diramata la lista dei convocati per il match di questa sera: torna Manolas!

Il Napoli ha appena comunicato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Legia Varsavia in programma alle ore 21:00 al Diego Armando Maradona. Recupera Manolas nella squadra di Spalletti e non c'è lo squalificato Mario Sui.

Ecco i convocati:

Il difensore greco rientra dopo i problemi fisici e probabilmente siederà in panchina con la coppia Koulibaly-Rrahmani ancora favorita per iniziare la partita dal primo minuto. In avanti scalpitano Mertens e Petagna per un posto da titolare, con Osimhen che va verso un turno di riposo.