Juric a sorpresa: "A Napoli è successo per puro caso!"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato in programma domani contro il Genoa di Ballardini. L'ex allenatore del Verona è tornato a parlare anche della sconfitta rimediata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni:

Osimhen Napoli Torino

"Gol subiti negli ultimi minuti? Con i cambi giusti, come successo contro il Sassuolo mettevamo calciatori giusti nel ruolo più adatto. Contro il Napoli stavamo vivendo un momento positivo del match, gli azzurri non stavano creando palle goal nitide. Un rimpallo è arrivato a caso sulla testa del giocatore più forte. Peccato aver perso punti nel finale anche perché al Maradona l'atteggiamento era quello giusto!"