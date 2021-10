Avvistato l'agente di Insigne nella sede dell'Inter: il motivo della visita

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport quest'oggi, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha visitato la sede dell'Inter. Il motivo? Un appuntamento di routine per il procuratore, tra gli altri, anche del difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio, non sembrano esserci dettagli che legano l'Inter e Insigne a una trattativa per la scadenza di contratto del capitano del Napoli.

Il quotidiano, dunque, senza allarmismi per i tifosi azzurri, ha delineato la situazione attuale tra Insigne e il suo Napoli: "De Laurentiis è arrivato a proporre al calciatore un quinquennale da 4,6 milioni a stagione, senza però ricevere in cambio una risposta positiva. Anzi, i segnali continuano a essere negativi: la richiesta di Insigne sarebbe anche quella di un bonus alla firma, di circa 7 milioni di euro".

Questo ciò che frenerebbe maggiormente l'accordo per il rinnovo, secondo il quotidiano che, precisa, non c'è una trattativa con l'Inter per arrivare a un pre-accordo. Però, ovviamente, nella sede dell'Inter: "Vuoi che su Insigne non si facciano dei ragionamenti? Vuoi che non circoli il suo nome, visto il livello del giocatore e il fatto che la firma con De Laurentiis sia tutto tranne che prossima? E questo lo sanno anche Pisacane e l’Inter", che hanno già parlato del capitano azzurro la scorsa estate.