China Suarez si sfoga: "Icardi ha sempre detto di essere separato!"

La crisi di Wanda Nara e Mauro Icardi ha catalizzato l'attenzione mediatica dell'ultima settimana. I due hanno coinvolto i propri follower, pubblicando sui social l'evoluzione della loro discussione, che sembra attualmente essersi risolta.

Per chiarire ulteriormente quanto successo, ha preso posizione, sempre attraverso Instagram, Eugenia Suarez, detta la China, indicata come presunta amante dell'attaccante del PSG.

La modella argentina ha dichiarato di non aver incoraggiato nessuno in questa situazione e di essere convinta del fatto che i due fossero separati. "Il costo di sostenere l'immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l'uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore"

A seguito di questa presa di posizione, la procuratrice del calciatore ha prontamente risposto riportando una serie di foto con suo marito e scrivendo "Della mia famiglia me ne occupo io, delle p****** la vita stessa".