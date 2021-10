Borghi: "In questo campionato il Napoli è riuscito in una cosa che difficilmente faranno altre"

Durante la trasmissione Radio Goal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il telecronista DAZN Stefano Borghi. Si è espresso in merito al big match in calendario domenica alle 18:00 tra Napoli e Roma. Di seguito le sue parole.

"La Roma non può più accontentarsi solo delle buone prestazioni, contro il Napoli vorrà trovare il successo. Se gli azzurri fanno 9 su 9 contro i giallorossi danno un segnale fortissimo, anche se personalmente credo che in questo campionato non vedremo molto spesso una squadra centrare otto successi di fila. Il Napoli di Spalletti ha vinto in tutti i modi, dominando, rimontando, giocando con un uomo in meno, e se dovesse battere anche la Roma sarebbe incredibile".

FOTO: Imago

Borghi ha parlato anche il merito all'attaccante Dries Mertens, da poco tornato a disposizione del mister. "Mi aspetto tantissimo dal belga. Condivido le parole di Spalletti, non esiste la parola turnover in questa squadra, il tecnico azzurro ha a disposizione titolari aggiunti"