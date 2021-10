Zielinski e Mertens, le loro condizioni in vista del Legia Varsavia

Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione relativa a Zielinski e Mertens.

Il primo, che si è fermato ieri in allenamento, oggi farà dei test per capire le sue condizioni fisiche, ma probabilmente non verrà rischiato contro i connazionali del Legia Varsavia.

Zielinski-Napoli-Infortunio

Dries Mertens, invece, è carico e sta meglio. Il belga è convinto di poter conquistare Luciano Spalletti a suon di buone prestazioni, pur sapendo di essere indietro nelle gerarchie.

Difficilmente verrà rischiato già domani, lo staff vuole essere sicuro del suo pieno recupero.

Con la partenza di Osimhen in Coppa d'Africa, sicuramente Mertens avrà le sue occasioni per lasciare l'ultima impronta a Napoli.