Europa League, Spartak-Leicester 3-4: cambia la classifica

Il Napoli giocherà domani contro il Legia Varsavia la gara valida per il terzo turno di Europa League. Oggi pomeriggio, però, lo sguardo del club azzurro era rivolto verso Mosca dove si è giocata Spartak-Leicester. Gli inglesi hanno sbancato la Otkrytie Arena, vincendo 3-4 in rimonta, con un poker di Patson Daka.

Europa League, pazza rimonta Leicester: Napoli costretto a vincere

Il Leicester di Brendan Rodgers si rende protagonista di una partita assurda contro lo Spartak Mosca. In svantaggio di 2 reti, le Foxes rimontano con un clamoroso poker di Patson Daka tra il 45' e l'80'. A pochi minuti dal termine, però, i padroni di casa accorciano ancora le distanze e fanno vivere attimi di panico agli inglesi.

Al triplice fischio cambia la classifica del Girone C di Europa League. A comandare c'è sempre il Legia Varsavia con 6 punti, segue il Leicester a 4 punti (dopo questa vittoria) e lo Spartak Mosca a 3 punti. Chiude la classifica il Napoli ad 1 solo punto, in attesa del match di domani sera contro la capolista. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono costretti a vincere per prendersi il secondo posto e mettersi a -2 dalla vetta.

Classifica Europa League