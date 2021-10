Osimhen titolare contro il Legia? Annuncio di Spalletti

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa prima di Napoli-Legia Varsavia, si è esposto sulla titolarità di Victor Osimhen, straripante in questo avvio di stagione.

"Ci sono calciatori che hanno qualità e muscoli differenti rispetto ad altri. Soprattutto i calciatori di colore, in tal senso, hanno questa potenzialità. Molti riescono a rigenerarsi in poco tempo, proprio dal punto di vista della qualità. Lo stesso discorso vale per Koulibaly, che fino a questo momento è sempre stato titolare. Non hanno problemi ad allenarsi sempre ad alti livelli. Tuttavia, si può e si deve fare anche un po' di attenzione, dato che disponiamo di una rosa ampia. Probabilmente Osimhen domani può anche essere della partita, ma non partirà titolare".

Mertens o Petagna al posto di Osimhen? Parla Spalletti

Infine, una considerazione su Mertens e Petagna, canditati principali a rilevare il posto da titolare di Osimhen.

"Entrambi hanno chance di giocare: uno è bravo nello stretto, l'altro è bravo a giocare anche le palle randellate in area di rigore. Tutti e due possono essere una risorsa importante".