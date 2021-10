"Perché continua a dire Petagna?", siparietto tra Spalletti e la traduttrice

Durante la conferenza stampa in preparazione a Napoli-Legia Varsavia di domani sera, è andato in scena un curioso siparietto tra l'allenatore azzurro, Luciano Spalletti, e la traduttrice polacca presente in sala stampa.

In particolare, dopo ogni domanda, l'interprete continuava a ripetere un termine che a Spalletti risuonava molto simile a "Petagna".

Spalletti Napoli Conferenza

Così, dopo poco, il tecnico toscano si è lasciato andare ad un sorriso e ad un interrogativo legittimo: "Perché continua a dire Petagna?".

In realtà, in polacco, la parola "pytanie" significa proprio domanda, traduzione prontamente fornita a Spalletti e ai presenti in sala stampa.