Mourinho sorprende tutti in conferenza: c'è la notizia su Zaniolo

Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni su Nicolò Zaniolo nel corso della conferenza stampa prima della sfida al Bodo Glimt in Conference League. La risposta dell'allenatore portoghese interessa anche a tutti i tifosi del Napoli, visto che i giallorossi sfideranno gli azzurri domenica sera all'Olimpico.

Di seguito le parole di Josè Mourinho sul calciatore:

“Zaniolo ce la può fare contro il Napoli. È un ragazzo con una storia clinica da rispettare, ha sofferto tanto ed è nella sua prima stagione dopo la grande sofferenza. Vanno rispettate le sue paure e i suoi momenti di incertezza. Quando è così è meglio rimanere a casa e riposare, non è il massimo dopo una doppia rottura del crociato giocare in un campo sintetico in Norvegia a basse temperature. Per questo anche Karsdorp è rimasto a casa. Penso che non ci saranno problemi contro il Napoli”.