La Fiorentina su un obiettivo di Giuntoli: può essere il sostituto di Vlahovic

Il mancato rinnovo di Vlahovic ha scombussolato i progetti della Fiorentina, ma il club viole non perde tempo ed inizia ad appuntare i possibili nomi che potrebbero sostituire l'attaccante serbo. Fra questi emerge Lorenzo Lucca, classe 2000 del Pisa, che in precedenza fu sondato anche da Giuntoli. Questo è quanto si apprende dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

PISA, ITALY - OCTOBER 02: Lorenzo Lucca of Pisa during the Serie B match between Pisa and Reggina at Arena Garibaldi on October 02, 2021 in Pisa, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"In ogni caso Barone e Pradé in queste settimane si sono mossi per Lorenzo Lucca, capocannoniere del Pisa e del campionato di Serie B. La sua candidatura, insieme a quella di Gianluca Scamacca, sta a significare che la Fiorentina osserva giovani di qualità. Ma per il momento queste sono piste impervie. La vita quotidiana di Firenze valuta il prossimo test interno col Cagliari come un'importante prova".