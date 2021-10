Tre club di Serie A su Bremer!

Il quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione legata a Bremer, autore di un ottimo avvio di stagione, oltre che di un eccellente campionato passato.

Sul difensore, che ha il contratto in scadenza nel 2023, non c'è solo il Napoli. Tralasciando gli occhi di molte big d'Europa, preoccupa la concorrenza di Milan e Inter.

Bremer-Napoli-Torino

Cairo dovrebbe aver già trovato l'intesa con il giocatore per il rinnovo contrattuale, per avere maggiore forza in fase di contrattazione la prossima estate.