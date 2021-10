Roma-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti: trasferta vietata ai residenti a Napoli

Domenica il Napoli affronterà la Roma allo Stadio Olimpico nel secondo big match di questo inizio campionato. Intanto, oggi partirà la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Biglietti Roma Napoli

La vendita dei biglietti per il settore ospiti partirà oggi alle ore 12 e sarà disponibile acquistare un tagliando fino a sabato alle ore 19: il prezzo del biglietto è di 30€. La Roma ha posto il divieto d'acquisto per tutti i residenti a Napoli e Provincia: una beffa per tutti i tifosi partenopei che volevano sostenere la propria squadra in un match così delicato.