Osimhen titolare contro il Legia Varsavia? Spalletti risolve il dubbio

Victor Osimhen sarà il centravanti titolare in Napoli-Legia Varsavia? Il bomber nigeriano non ha mai riposato da quando è tornato in campo dopo la squalifica di agosto e ora avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato. In questo momento è il migliore della rosa di Luciano Spalletti che, contro il Legia in Europa League, potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina.

Napoli, Osimhen titolare contro il Legia Varsavia: la scelta di Spalletti

Victor Osimhen è il grande dubbio di Luciano Spalletti per la sfida tra Napoli e Legia Varsavia. O meglio, lo era. Secondo quanto riferito da Il Mattino nella Prima Pagina del giornale in edicola domattina, il tecnico di Certaldo ha sciolto ogni dubbio.

Osimhen sarà titolare anche giovedì. "Spalletti vuole l'Europa e contro il Legia punta su SuperOsimhen": è questo il titolo del quotidiano napoletano. Non sarà ancora il momento di riposare, dunque, per il 9 azzurro.