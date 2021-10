"Esonero dopo il Napoli": Spalletti mette nei guai l'allenatore

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a convincere e giovedì dovrà tornare a farlo anche in Europa League. Al "Maradona" arriva il Legia Varsavia di Czesław Michniewicz, capolista del Girone C, e gli azzurri dovranno vincere obbligatoriamente per accorciare la classifica.

Napoli, Legia Varsavia, Michniewicz

Napoli-Legia Varsavia: esonero per Michniewicz in caso di sconfitta

Una vittoria del Napoli contro il Legia Varsavia potrebbe costare l'esonero a Czesław Michniewicz. L'allenatore polacco non sta convincendo la dirigenza che ha dato come ultimatum il match di giovedì sera per salvare la panchina.

Se in Europa League, il club polacco è primo in classifica dopo aver battuto Leicester e Spartak Mosca, in Ekstraklasa invece le cose non vanno molto bene. Il Legia arriva da 3 sconfitte consecutive ed è fermo al quartultimo posto in classifica. A Napoli l'ultima chance per Michniewicz, secondo quanto riferito da przegladsportowy.pl: Jerzy Brzęczek e Marcin Brosz i primi candidati a subentrare.