Zielinski sottotono: "Stranamente sparito dai radar"

Piotr Zielinski deve ancora prendersi il Napoli. Dopo l'inforutnio occorso alla prima giornata e un mese di assenza per reucperare, il trequartista polacco non è mai tornato quello dell'anno scorso. Con Gattuso era sempre decisivo e intraprendente, con Spalletti non è riuscito ancora a dettare la sua legge.

Zielinski, Napoli

Il Mattino: "Zielinski sparito dai radar"

Le prestazioni di Piotr Zielinski con il Napoli non stanno entusiasmando. Il polacco non sembra ancora calatosi al 100% nella realtà di Spalletti e fatica a trovare le giocate che tutti hanno ammirato la scorsa stagione. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla condizione non ottimale del classe '94.

"Mertens prende il posto di Zielinski e il Napoli cambia. Il polacco è rimasto sacrificato tra i dirimpettai granata abili nel portare un pressing intenso e continuo. Ciro, invece, nella seconda metà della ripresa ha arretrato di più rispetto alle proprie abitudini tattiche, giocando in verticale con Osimhen e garantendo qualche accelerazione in più rispetto al polacco, stranamente scomparso dai radar nelle ultime settimane".