Lite Spalletti-Juric: "Andava espulso!". L'accusa del tecnico granata

La partita tra Napoli e Torino si è giocata su un filo di tensione molto sottile. Le due squadre, sportivamente, se le sono date di santa ragione e anche gli allenatori non se le sono mandate a dire. Il quarto uomo ha avuto molto lavoro ieri a bordocampo del Maradona. Luciano Spalletti e Ivan Juric si sono beccati a più riprese, salvo poi abbracciarsi a fine partita, quando la tensione è calata.

Spalletti, Juric, Napoli Torino

Lite Spalletti-Juric: parole pesanti

L'edizione odierna di Tuttosport ha evidenziato i motivi della "lite" tra Luciano Spalletti e Ivan Juric durante Napoli-Torino.

"Tensione e feroci battibecchi a distanza tra Juric e Spalletti, tra urla e parole non proprio carine. Parole figlie

delle ripetute chiamate filocasalinghe dell’arbitro Sacchi, della mancata espulsione di Anguissa e del fischio finale prima dell'ultimo calcio d'angolo per il Torino a tempo non ancora scaduto. Juric è chiaro e schietto come al solito".