Rigore Insigne, la reazione dello spogliatoio è incredibile

Lorenzo Insigne non sta vivendo il suo momento di forma migliore con il Napoli. Il numero 24, ieri, ha sbagliato il secondo rigore consecutivo, facendo sorgere l'idea di alcuni malumori nella sua testa, dipesi dalla questione contratto e futuro. Ma il gruppo azzurro, partendo da Luciano Spalletti, ha fatto cerchio intorno al suo capitano, con l'obiettivo di riaverlo il prima possibile al 100%.

Il Mattino: "Insigne sbaglia, grande abbraccio dei compagni"

L'edizione odierna de Il Mattino, affronta il "caso" legato a Lorenzo Insigne e ai calci di rigore falliti. Dopo la partita, all'interno dello spogliatoio azzurro hanno tutti abbracciato il proprio capitano.

"L'urlo di gioia è rimasto strozzato in gola, sostituito da quello di rabbia per l’errore. Ma questa volta la risposta da parte dei tifosi azzurri non è stata fischi e contestazioni, ma un lunghissimo applauso cheha coinvolto anche i compagni in panchina. Un grande abbraccio lo ha ricevuto poi dai compagni al rientro negli spogliatoi, perché nessuno era intenzionato a gettargli addosso la croce, anzi. Spalletti ha costruito un gruppo unito, coeso, forte come il cemento, che sa rialzarsi anche nei momenti difficili".