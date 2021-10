Osimhen, parla il cognato: "Vuole farlo per i tifosi"

Victor Osimhen ha illuminato ancora una volta il Maradona e fatto esultare i tifosi del Napoli. L'attaccante nigeriano si è calato sempre più nella parte del protagonista e non ha intenzione di fermarsi. Il cognato (nonché membro del suo entourage) di Osimhen, Osita Okolo, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della condizione del numero 9 azzurro e degli obiettivi futuri.

“E’ un buon momento, è in ottimo stato di forma e speriamo che possa durare fino al termine della stagione. Sta migliorando, la continuità fa la differenza. Un calciatore come lui deve giocare spesso e senza fermarsi per stare sempre meglio e stiamo notando i suoi miglioramenti”.

Sta studiando l’italiano? “Sì, pian piano sta iniziando a parlare un po’ di italiano. Con il gruppo ci prova già, poi presto lo farà anche davanti alle telecamere”.

Napoli, Osimhen

Osimhen, il cognato: "Vuole ripagare i tifosi del Napoli con tanti gol"

Osimhen ti dice che può vincere lo Scudetto? “Dice che vuole continuare così, il Napoli deve preoccuparsi di questo e non dell’obiettivo finale. Se continua così, poi, è normale che arriverà lo Scudetto”.

Come pensi possa restituire l’amore dei tifosi? “Vuole fare sempre più gol. E’ questo l’unico modo per ricambiare tutto l’amore dei tifosi”.

Era un po’ stanco ieri? “Gli impegni internazionali vanno sempre onorati anche se ieri era stanco. Ha cercato di fare la miglior partita possibile per i suoi compagni, anche se a fine partita era stremato. Ora avrà bisogno di tempo per recuperare”.