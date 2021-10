Insigne sbaglia ancora dal dischetto: "È diventato un caso"

Lorenzo Insigne e i rigori, per il Napoli sta iniziando a diventare un problema. Il capitano azzurro anche ieri si è fatto ipnotizzare dagli 11 metri, dopo l'errore contro la Fiorentina di 2 settimane fa. E' il caso di cambiare rigorista? Si chiedono i tifosi. Spalletti, ai microfoni di DAZN al termine della partita, risponde di no. Ma il dato inizia ad essere preoccupante.

CdS su Insigne: "È diventato un caso"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla di "caso Insigne". Il capitano del Napoli ha sbagliato il terzo rigore su 5 calciati in Serie A fino ad ora, a dimostrazione di poca tranquillità in campo, forse anche a causa del mancato rinnovo di contratto.

"Il Napoli ha scoperto di dover fronteggiare un caso. Il problema, non secondario, al minuto 26, lo sistema sul dischetto Lorenzo Insigne. Il balzello alla Jorginho rappresenta la variazione nell’esecuzione, la parata di Vanja Milinkovic diviene la costante, per il terzo rigore stagionale mandato in frantumi insieme all’umore".