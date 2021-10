Milik torna al gol e vince con il Marsiglia ma non dimentica il Napoli: la "dedica"

Arek Milik, dopo la vittoria di ieri in campionato col suo Marsiglia per 4-1 contro il Lorient, dove ha segnato un goal, ha anche festeggiato l'ottava vittoria in campionato del Napoli.

Infatti, con una storia su Instagram, ha pubblicato una foto dell'azione del suo goal, taggando il Napoli e cerchiando un tifoso tra gli spalti con la felpa d'allenamento della squadra azzurra.

Milik sui social

Insomma, nonostante la strada del polacco e quella del Napoli non si sia divisa nel migliore dei modi, l'ex punta azzurra continua a seguire la sua precedente squadra.