Roma, infortunio Zaniolo: le condizioni in vista del Napoli

L'infortunio di Nicolò Zaniolo ha spaventato la Roma. Ieri sera, contro la Juventus, l'attaccante giallorosso si è fermato e ha accusato un problema al ginocchio. Immediatamente si è pensato a qualcosa di negativo, vista la doppia operazione di pochi mesi fa.

Roma infortunio Zaniolo

Roma, infortunio Zaniolo: le condizioni

Nicolò Zaniolo e la Roma tirano un sospiro di sollievo: l'infortunio non è grave. L'attaccante classe '99, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, questa notte alle 4.30 si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni ma solo una distorsione al ginocchio già operato.

I tempi di recupero di Zaniolo sono ancora da definire ma non dovrebbero essere lunghi. Questa mattina è già a Trigoria per le fisioterapie del caso e non ci sarà per la sfida di Conference League di giovedì sera contro il Bodo Glimt. Da valutare, invece, il suo impiego per il Napoli. Resterà in dubbio fino alla fine e poi Mourinho deciderà se rischiarlo o meno.