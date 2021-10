Bagni: "C'è solo una cosa che manca ad Anguissa"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Marte soprattutto del buonissimo impatto di Zambo Anguissa in maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni in merito al centrocampista del Camerun:

Zambo Anguissa Napoli

"Anguissa? Peccato che non segni anche cinque, sei reti all'anno. Ha tutto ed è inconcepibile per me, deve fare le giocate più spesso. Per dare equilibrio a centrocampo spesso non accorcia. Ha le qualità per diventare un giocatore straordinario. Questi gol li ha nel DNA".