Spalletti: "Juric lo fa con le sue squadre! Non era impossibile sbloccare la partita"

Spalletti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Torino, terminata 1-0. Ecco le sue parole:

"Osimhen? Giocatore fortissimo, che sta attraversando un ottimo momento di forma".

"Partita complicata da sbloccare? Non era impossibile sbloccarla, con i giocatori che ha il Napoli ci sono tante soluzioni".

"Juric? Allenatore tosto che carica le squadre, è sempre una battaglia con lui. Bisogna saper rispettare la qualità altrui".

Spalletti-Napoli-Torino

"Rrhamani? Calciatore che si sta guadagnando tutto da solo, deve migliorare solo in costruzione, dietro è completo, ha fisico e posizione".

"A che punto è la squadra? Tutti si aspettano il massimo ora, il livello si è alzato e non sarà facile mantenerlo. La squadra è cresciuta mentalmente e fisicamente, lo si capisce dal recupero di Insigne in area di rigore".

"Rigori? Insigne vive l'errore in base al sentimento che prova, lui ama Napoli, quindi è molto dispiaciuto come è normale che sia. Il prossimo rigore resterà di Insigne, il secondo Lorenzo e il terzo capitano, non si cambia".

"Anguissa? Lasciamolo stare, sa fare tutto. Deve migliorare solo in fase di finalizzazione, per il resto è una cosa incredibile, è un bravissimo ragazzo e un grande professionista".

"Miglioramento più grande del Napoli? Siamo cresciuti tanti dal punto di vista della mentalità, nel correre e nel fare battaglia".

"Vittoria per il nostro pubblico, loro se lo meritano, sentiamo il loro amore".