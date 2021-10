Scintille tra Spalletti e Juric a fine partita: volano parole grosse tra i due allenatori

Il Napoli vince 1-0 contro il Torino, fa 8 su 8 e mantiene la vetta della classifica. Nei minuti finali del match, Juric e Spalletti hanno avuto un diverbio molto acceso.

Spalletti Juric scintille

A scatenare le scintille sono state le proteste di Ivan Juric per una perdita di tempo di Ospina sul rinvio. Spalletti non ha lasciato correre e ha risposto per le rime. il diverbio si è concluso subito e nessuno dei due allenatori è stato sanzionato.