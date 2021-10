Osimhen emozionato dopo il goal: lo ha detto dei tifosi!

Osimhen ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Torino, terminata 1-0. Ecco le sue parole:

"Emozioni? È fantastico, atmosfera incredibile. Vittoria importante per tutti noi, meritavamo di vincere. Stiamo tenendo numeri incredibili."

"Pensieri sul gol? Dovevo anticipare e ci sono riuscito, per me è stato importante, il campionato non è facile".

osimhen-napoli-torino

"Nervosismo? Si, i compagni mi hanno calmato, gli avversari ci stavano pressando molto e mi stavo innervosendo".

"Gol più importante della carriera? Questo assolutamente, era importante vincere per i nostri tifosi".