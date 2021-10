Lozano sostituito nei minuti finali: il messicano non la prende bene

Al 90' minuto di Napoli-Torino, Spalletti ha speso l'ultimo cambio facendo entrare Juan Jesus al posto di Hirving Lozano. Il messicano era entrato al 59' al posto di Politano.

Lozano Spalletti Napoli Torino

La scelta di Spalletti non è stata presa bene da Lozano che è andato direttamente negli spogliatoi. Insigne ha provato a farlo restare in panchina, ma il messicano non ha voluto sentire ragioni e ha lasciato il campo.