Mertens consola Insigne: fantastico gesto del belga

Lorenzo Insigne non ha preso bene l'errore dal dischetto arrivato nel primo tempo di Napoli-Torino, ma ha ricevuto il supporto dei suoi tifosi del suo allenatore e anche dei suoi compagni.

Mertens Insigne Napoli Torino

Infatti, non è stato solo Spalletti a consolare il capitano, ma è stato Dries Mertens a far partire l'applauso dello stadio per Lorenzo. Non solo l'applauso: a fine primo tempo, il belga ha voluto parlare con Insigne per tranquillizzarlo.