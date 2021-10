Juric non ha dubbi: "Abbiamo avuto più occasioni!"

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell'immediato post partita contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"La squadra ha avuto più occasioni da gol del Napoli: oggi è stata una partita ottima, tenendo a mente che il rigore che è stata una nostra ingenuità.

C'è ovviamente dispiacere, perché il gol è stato frutto di grande sfortuna con molti rimpalli. Al di là di quello, comunque, spesso siamo carenti in conduzione della palla e abbiamo alcuni cali preoccupanti. Ci sono molti margini di miglioramento.

Juric Napoli Torino

Ora abbiamo recuperato Belotti e, piano piano, sto costruendo il Torino che ho in mente. Giocare con il doppio attaccante? Abbiamo fatto una partita a Firenze con Belotti e Sanabria: è stata la più brutta gara da quando alleno.

Con un attaccante solo si gioca meglio e in maniera più fluida. Con due attaccanti è un calcio che non mi entusiasma; poi, magari, sono io che non sono bravo ad allenare due attaccanti.

Belotti? Oggi ha fatto bene, mi è piaciuto molto il modo in cui è entrato. Sta lavorando molto per entrare in forma, è un ragazzo splendido. Ci può dare molto, è un giocatore importante e il suo atteggiamento è molto positivo".