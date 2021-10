Juric in conferenza: "Il Napoli non lo ha fatto! Scudetto? Vi dico la mia"

"Dobbiamo migliorare davanti alla porta, oltre che nella normale fase di costruzione. Oggi è andata bene su molte cose, ma non si fanno i punti con i complimenti: dobbiamo continuare a lavorare.

Per la gara di oggi penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, il Napoli non ha avuto grandi occasioni. Il rigore a favore del Napoli è una nostra ingenuità. Non sarà stato il miglior Torino della stagione, ma avremmo meritato il pari.

Questa squadra ha avuto quattro allenatori in due anni: non aveva un'identità precisa quando sono arrivato qua, quindi siamo partiti dalle basi. Per questo dico che ci sono grandi margini di miglioramento.

Da fuori il Napoli mi metteva molta paura, ma sul campo li abbiamo messi in grande difficoltà. Sono tra le squadre più forti anche grazie a Spalletti, tra gli allenatori più preparati. Potrà lottare per vincere lo Scudetto".