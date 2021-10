Giuntoli: "Rinnovo Insigne? Lui pensa solo ad una cosa"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi istanti dal calcio d'inizio tra gli azzurri e il Torino. Queste le sue parole:

"Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, e come tale dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita, senza fare calcoli: siamo solo all'ottava giornata. Non bisogna guardare gli altri, ma solo noi stessi".

Napoli Insigne Toronto

"Oggi giochiamo contro una squadra molto forte e molto ben attrezzata. Meret e Ospina sono due grandi campioni, hanno grande stima reciproca. Il mister sceglierà partita dopo partita chi riterrà il più adatto, oggi gioca Ospina".

"Rinnovo Insigne? Lo vediamo benissimo, è il nostro capitano e lui pensa soltanto a giocare per il Napoli. Noi siamo in discussione con gli agenti, siamo al lavoro".