Chiariello: "Insigne ha un grosso limite, ma non è stato lui il peggiore in campo"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21 la sua pagella per il Napoli di questo pomeriggio.

Migliore in campo senza dubbi Victor Osimhen, a cui dà voto 8. A seguirlo Ospina con 7.5, da lui definito come "il secondo bomber del Napoli per questo match" e i due centrali di difesa, Koulibaly e Rrahmani.

"Rrahmani ha fatto una partita perfetta. Di testa è stato dominante, non ha sbagliato nulla. Se la partita si è vinta, inoltre, è perché c'è un giocatore che si chiama Kalidou Koulibaly. È lui che ha dato una scossa alla squadra all'82esimo, è lui che ha guidato l'assalto decisivo. Peccato per l'ammonizione immotivata: è stato il leader di questa formazione".

FOTO: Imago

Uniche insufficienze nel trio d'attacco alle spalle di Osimhen. "I tre trequartisti del Napoli, Politano, Zielinski ed Insigne, non sono stati sufficienti. Politano ha trovato una giornata storta, ha sbagliato tutto. Pensavo uscisse alla fine del primo tempo, perché io non l’ho mai visto giocare così male: oggi non era in partita".

"Zielinski è un giocatore che mi fa arrabbiare, perché per le qualità che ha potrebbe spaccare le partite, ma quando non ci riesce impalpabile".

"Insigne ha sbagliato il rigore ed ha questo limite: quando le cose gli vanno male, purtroppo dopo vuole spaccare il mondo per riparare all’errore, ma finisce per sbagliare di più. La sua sostituzione è stata giusta".

Nonostante il 5 dato a tutti e tre, per Chiariello il peggiore in campo non è stato il capitano, ma Matteo Politano.