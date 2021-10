Alvino distrugge Orsato: "Ha stracciato il regolamento! Inizia l'operazione risalita?"

Carlo Alvino innalza un polverone contro la direzione di gara di Orsato in Juventus-Roma e soprattutto in merito alle parole dell'arbitro nei confronti di Cristante poco prima dell'inizio della seconda frazione di gioco. Il noto giornalista napoletano ha postato la foto del termine "vantaggio" nel regolamento di calcio, evidenziando il fatto che il direttore di gara ha commesso un errore nel non assegnare il goal alla Roma.

Questa la foto postata da Alvino:

Il giornalista commenta poi così il tutto: "Orsato ha stracciato il regolamento in faccia a milioni di appassionati di calcio! È partita l’operazione risalita?"