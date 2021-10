Osimhen supera il miglior Higuain: numeri da urlo per il nigeriano

L'inizio di stagione del Napoli porta il nome (soprattutto) di Victor Osimhen: l''attaccante nigeriano sta facendo vedere grandissime cose e i suoi numeri sono devastanti.

Numeri Osimhen Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le statistiche di questo inizio di stagione del centravanti nigeriano e le ha messe a paragone con quelle di Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. In queste prime otto gare stagionali, Osimhen ha segnato sette reti (quattro in campionato e tre in Europa League), superando di gran lunga il bottino della passata stagione, dove Victor aveva messo a segno solamente due gol.

Andando indietro nel tempo, si può notare come anche Cavani sia riuscito per ben due volte (2010-2011 e 2012-2013) a raggiungere quota sette reti nelle prime otto gare di stagione. Ma il dato che sorprende maggiormente è che Osimhen ha superato addirittura l'Higuain dei 36 gol: infatti, nella stagione 2015-2016, il bomber argentino aveva trovato "solamente" sei reti nelle prime otto partite stagionali.