Napoli-Torino, probabili formazioni: Spalletti ha sciolto i suoi dubbi

Oggi ritorna il campionato: dopo due settimane di stop, alle ore 15 sarà Spezia-Salernitana a dare il via all'ottava giornata di Serie A. Il Napoli capolista, invece, dovrà aspettare domani sera per scendere in campo contro il Torino di Ivan Juric.

Meret Napoli Torino

Probabili formazioni Napoli-Torino

Nessun dubbio di formazione per Luciano Spalletti in vista del match di domani: il mister ha le idee chiare ed è pronto a far scendere in campo gli uomini migliori. In porta ci sarà Alex Meret: Ospina è reduce da tre gare con la sua Colombia e un viaggio intercontinentale molto faticoso. In difesa pronti Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani e Kouibaly coppia centrale. Dopo l'infortunio subito ieri in allenamento, Manolas difficilmente recupererà per la panchina. A centrocampo pronto il trio composto da Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in avanti ci saranno Politano, Osimhen e Insigne. Anche per Lozano vale lo stesso discorso fatto per Ospina: gli impegni con il Messico non gli permetteranno di giocare dal primo minuto.

Ivan Juric ha recuperato i suoi attaccanti Simone Zaza e Andrea Belotti, ma ha ancora qualche dubbio di formazione. A difendere i pali ci sarà Milinkovic, con Rodriguez (recuperato dopo il leggero problema accusato con la sua nazionale), Bremer e Djidji in difesa. Nei quattro di centrocampo ci saranno Singo e Ola Aina sulle fasce, con Lukic e Mandragora al centro. In avanti pronti Brekalo e Linetty dietro l'unica punta Tonny Sanabria, in leggero vantaggio su Belotti e Zaza.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo, Sanabria. All. Juric