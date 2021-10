Italiano torna sul match contro il Napoli: "È successo nel primo tempo!"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì sera contro il Venezia. Il tecnico ex Spezia è tornato a parlare anche del match perso prima della sosta contro il Napoli di Spalletti. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Fiorentina Napoli 1-2

"Nel primo tempo contro Napoli e Udinese siamo stati bravi ma c'è tanto da lavorare, dobbiamo ancora crescere. Per il gioco che proponiamo dobbiamo essere più concreti nelle azioni che ci capitano. Nel primo tempo con gli azzurri negli ultimi 16 metri siamo stati pericolosi quattro, cinque volte. Possiamo far male ai nostri avversari".