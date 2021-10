Graziani: "Osimhen è una gazzella, in Italia non ci sono attaccanti che incidono più di lui"

L'ex bomber Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato anche del Napoli e, soprattutto, di Victor Osimhen.

"Come definirei Victor Osimhen? Per come gioca: una gazzella, perché quando parte nello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile. In questo momento nella squadra di Spalletti gli unici intoccabili sono lui e Koulibaly. Tutti gli altri possono essere sostituiti e possono saltare una partita, mentre loro due no.

Il nigeriano ha rapidità e intuito, è fortissimo nello spazio ed è un punto di riferimento costante per i compagni. Certo, se trova una squadra che gli chiude lo spazio fa più fatica, ma in Italia non c'è un attaccante che incida più di lui.

A Napoli tutti ricordano Cavani e Higuain, è vero, ma qui si parla di cose diverse, giocatori diversi. Osimhen ha qualità uniche. Ora deve solo consacrarsi e per farlo deve vincere: uno scudetto o almeno la classifica dei marcatori di serie A.

Può migliorare nel gioco aereo: per essere un attaccante di livello superiore deve migliorare nel colpo di testa in area di rigore".