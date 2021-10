Auto rubate a Spalletti e la moglie di Demme: per la polizia non c'è correlazione tra i due furti

La disavventura che ha visto protagonisti Luciano Spalletti e Diego Demme lascia l'amaro in bocca a tutti i cittadini perbene della città. Il tecnico azzurro e la moglie del centrocampista italo-tedesco, a pochi giorni di distanza, hanno subito il furto della propria auto.

Furto Auto Spalletti Demme

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto la ricostruzione dell'accaduto. Ieri mattina, il tecnico azzurro doveva dirigersi a Castel Volturno, quando non ha trovato la sua Panda grigia. Spalletti, che di solito la lascia in garage, giovedì sera l'aveva parcheggiata sul Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'albergo dove sta alloggiando. La moglie di Demme, invece, due giorni prima, è stata derubata della sua Abarth 500 nei pressi del Parco Virgiliano, vicino alla residenza di Posillipo della famiglia Demme.

Per la Polizia, nonostante la tempistica così ravvicinata, non c'è nessuna correlazione tra i due furti e non c'è bisogno di far scattare nessun allarme intorno ai calciatori e alle loro vite.