Bargiggia contro Pardo: frecciata dopo Lazio-Inter

Partita ricca di episodi e colpi di scena quella tra Lazio-Inter, non è mancata anche una critica a chi ha raccontato il match dell'Olimpico in telecronaca, ovvero Pierluigi Pardo. Il commentatore di Dazn è stato infatti beccato in un tweet polemico da parte di Paolo Bargiggia.

Il commento sul proprio profilo Twitter è infatti tanto polemico quanto ironico. In riferimento a Pierluigi Pardo, reo di parlare troppo senza lasciare spazio alle immagini, ha paragonato il tutto alla radio di Filini.

"Ma quanto cacchio parla Pierluigi Pardo? Ha ingoiato la radiolina del rag. Filini?"

Ecco il tweet: