Tudor convinto: "Sono due le squadre più forti del campionato"

L'allenatore del Verona, Igor Tudor, ha parlato nella conferenza stampa prima della partita contro il Milan e ha parlato anche del Napoli:

"Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto. Non vediamo l'ora inizi la partita, contro una grande squadra e in un grande stadio. Non credo che l'assenza di Theo Hernandez cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è una delle squadre che stanno meglio in Serie A, insieme al Napoli.