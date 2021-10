Meret, la situazione sul rinnovo e da cosa dipende

Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione portieri in casa Napoli.

In particolare affronta la spinosa questione Meret, il portiere italiano non è e non può essere contento del trattamento attuale riservato da Spalletti, ossia il continuo alternarsi con Ospina.

Ad inizio stagione si pensava che, dopo anni in alternanza, fosse stata affidata definitivamente a lui la porta azzurra.

Meret-Ospina-Napoli

Successivamente l'infortunio rimediato in nazionale ha stravolto i piani del tecnico. Si è affidato a Ospina ed il colombiano ha risposto presente.

Domenica, contro il Torino, Meret si riprenderà i pali del Napoli, e dovrà dimostrare a Spalletti di meritarsi quel ruolo.

Il Mattino sottolinea come a Spalletti non interessi né l'età né il contratto in scadenza di Ospina, contro il tentativo di rinnovo, legato anche alla titolarità, di Meret. Pastorello, agente dell'italiano, ha già chiarito che il suo assistito, per rinnovare, dovrà ritrovarsi parte di un progetto, da protagonista.

Giocherà chi se lo merita, semplicemente tramite la democrazia.