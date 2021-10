LIVE PRIMAVERA - Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

14.59 - Squadre entrano in campo.

14.15 - Squadre in campo per il riscaldamento.

MILAN NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Di Gesù, Robotti, Capone, Youns, Bosisio, Gala, Rossi, Bozzolan.

A disposizione: Nava, Pseftis, Kerkez, Makengo, Tolomello, Foglio, Bright, Alesi, Incorvaia, Roback, Amore, Traore. Allenatore. Gregori.

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Saco Coli, Spavone, De Marco; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Manè, Marchisano, Giannini, Gioielli, Toure, Marranzino, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, quinta giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Frustalupi tornano in campo dopo la sosta, chiusa con il KO interno contro il Pescara. I partenopei hanno ottenuto in trasferta i 6 punti che attualmente hanno in classifica, avendo battuto a domicilio Bologna e Juventus. Contro il Milan di mister Giunti si proverà ad ottenere altri punti utili per la salvezza. I rossoneri hanno solo 2 punti in classifica, ma hanno avuto un calendario particolarmente complicato avendo già sfidato Atalanta e Roma, due tra le squadre più accreditate per la vittoria dello scudetto di categoria.

La sosta è stata utile per recuperare pienamente Antonio Cioffi, reduce dal Covid. Ancora lontani, invece, i rientri dei centrocampisti Vergara (microfrattura all'anca, ndr) e Iaccarino (rottura del legamento crociato, ndr).